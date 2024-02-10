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الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح

الاحتلال يرتكب مجزرة في رفح
السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

العالم - فلسطین

ففي مدينة رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي النصر شمال المدينة، كما استشهد 7 مواطنين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد امرأة برصاص قناصة جيش الاحتلال أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ولليوم الـ127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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