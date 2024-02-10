بالفيديو..رونالدو يثير غضب واسع في السعودية

العالم-السعودية

وقام رونالدو بالتفاعل مع أحد المشجعين الذي قام برمي علم الهلال، حيث إنه أمسك به ووضعه داخل سرواله ثم رماه في اتجاه الجمهور.

وتسببت هذه الحادثة في اندلاع غضب واسع في السعودية، ورافقتها مطالبات بمعاقبة رونالدو، بل وصلت إلى دعوات لطرده من البلاد نتيجة لتكرار مثل هذه السلوكيات.

وفي تعليق عبر منصة "إكس"، وصف الناقد الرياضي السعودي خلف ملفي الحادثة بأنها "مقززة"، مشددا على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها رونالدو.



وفي سياق مماثل، دعا حسن الناقور، رجل الأعمال السعودي وهو مالك أسهم في نادي تشيلسي الإنكليزي وعضو شرف في نادي الهلال، إلى معاقبة رونالدو، مشيرا إلى أن تصرفاته لم تقتصر على الحركة "غير الأخلاقية" بل امتدت لتشمل "إساءة للعاملين في الملعب وطلب من اللاعبين الخروج قبل التتويج".

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وعلى صعيد المقارنة، أثارت تصرفات رونالدو مقارنات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حضر مباراة فريقه إنتر ميامي وتلقى هزيمة ثقيلة دون أن يظهر بتصرفات مسيئة.



من ناحية أخرى، فقد دافع بعض النشطاء عن رونالدو، مؤكدين أن تصرفاته جاءت نتيجة للاستفزازات المتكررة من جماهير الهلال.



وتعتبر هذه التجاوبات السلبية مع تصرفات رونالدو هي الثانية من نوعها في السعودية، حيث إنه قام بحركة "مشينة" بعد مباراة سابقة في نيسان/ إبريل الماضي، ما أدى إلى توجيه اتهامات واسعة له وحتى مطالب بفسخ عقده مع النصر وطرده من البلاد.



وظهر في مقاطع فيديو بعد المباراة التي انتهت بخسارة النصر بهدفين نظيفين، وهو يلمس أعضاء حساسة في جسمه ويضحك أثناء توجهه إلى غرف الملابس، وسط هتافات تنتقد أداءه المخيب في المباراة.



يأتي ذلك في إطار الانتقادات المتكررة التي يتعرض لها رونالدو منذ وصوله إلى السعودية في نهاية عام 2022.



يذكر أن انتقاله إلى النصر جاء بعد أزمة مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي ومدربه إيريك تين هاغ، حيث إنه أجرى لقاء تلفزيونيا انتقد فيه النادي والمدرب، وذلك في ظل عدم مشاركته الأساسية مع الفريق.