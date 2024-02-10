شاهد.. ايران؛ بلد التقاء الأعراق وتعدد القوميات

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إيران، بلد متعدد الأعراق واللغات، وتتميز بضمها قوميات مختلفة منها الفرس والأتراك والعرب والأكراد واللور والبختياريون والبلوچ والتركمان.

تلتقي الثقافات وتتعايش القوميات لتعلن أن العلم الايراني ونشيد الوحدة يجمع القوميات الايرانية تحت راية واحدة وهي حب ايران يجمعنا.

القومیات بعشائرها الغيارى استطاعت احباط جميع مخططات العدو التي تهدف لتمزيق وحدة ایران الاسلامية.

ومثل التلاحم الجماهيري بين أطياف المجتمع رسالة صمود وتحدي امام اعداء الثورة الاسلامية، بأن الايرانيين يد واحدة في دعم الثورة الاسلامية والدفاع عن الجمهورية الاسلامية.

واستطاعت الجمهورية الاسلامية الايرانية بحکمة قيادتها وبوعي شعبها وبتنوع القوميات، الحفاظ علی التلاحم والوحدة الوطنية، کقوة ورکن للحفاظ علی الثورة وديمومتها.