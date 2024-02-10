حمام دم سيقع في رفح لو هاجمها الاحتلال + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر مع مراسلة قناة العالم الإخبارية أشار بعض النازحين من مخيم البريج حيث لم يستطع هؤلاء العودة إليه كباقي العائلات الفلسطينية وبشأن التهديدات لرفح: إذا كان جيش الاحتلال ناوياً أن يعمل برفح ما عمل في الشمال وفي الوسطى وغيرها.. سيصبح هناك حمام دم.

وبالنسبة للنازحين إلى مدينة رفح لفت هؤلاء إلى أن رفح تضم الآن 1,300,000 نسمة فيما لا تتحمل أكثر من 300,000 نسمة، وأشاروا إلى أنه وبالنسبة للكثافة السكانية المتواجدة هناك فلو عمل الاحتلال حزامات نارية وعمليات عسكرية كاملة فمن المتوقع أن يسقط شهداء أكثر مما سقطوا طوال العدوان.

وأكدوا أنه: "لا توجد منطقة آمنة في غزة كلها.. اليهود يقولوا اذهبوا إلى تلك المناطق ولكنهم يقصفون الأماكن التي نذهب إليها.. فنحن أتينا إلى دير البلح لكن هناك كل يوم قصف لدير البلح.. الموت موجود في كل مكان."

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