في هذا الفيديو تعرف حقيقة ما تدعيه ايران من انجازات!!

العالم - خاص بالعالم

ولعل من أهم الإنجازات السياسية التي حققتها الثورة الإسلامية هو قطع التبعية للاجانب واستقلالية القرار السياسي بعيدا عن التكتلات والاصطفافات المتحالفة مع الغرب او الشرق.

وفي ظل ذلك جرت اكثر من 40 عملية انتخابية منذ تأسيس الجمهورية الاسلامية وشملت الاستفتاء على نظام الحكم والدستور ومجلس خبراء القيادة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس البلدية.

وفي بداية الثورة الاسلامية قطعت ايران علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي وحولت سفارة الكيان الى سفارة فلسطين، كما أسست محور المقاومة في المنطقة.

ودعمت ايران فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق ووقفت الى جانب سوريا والعراق في التصدي لتنظيم داعش وباقي الجماعات الارهابية بتقديم الدعم الاستشاري، كما تمكنت من تغيير العديد من المعادلات الإقليمية والدولية وشكلت رقماً صعباً على صعيد المنطقة والعالم.

وعلى صعيد الانجازات الدفاعية حققت ايران الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات العسكرية والدفاعية في شتى الصنوف، بعد طرد آلاف المستشارين العسكريين الاميركيين الذي جلبهم نظام الشاه.

وقد استطاعت ايران امتلاك القدرات الصاروخية بفضل جهود علمائها اضافة الى تصنيع مختلف الاسلحة البرية والجوية والبحرية مثل الدبابات والمدافع والطائرات المقاتلة والمسيرة والبوارج والزوارق الحربية، وبامكانيات ذاتية.

كما شهدت ايران نهضة صناعية وعمرانية خاصة بعد انتهاء الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام في الثمانينات القرن الماضي، حيث تم انشاء عشرات المدن الصناعية في جميع محافظات البلاد، اضافة الى انشاء عشرات السدود.

وفي هذا السياق زاد الانتاج الزراعي حيث تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية مثل القمح.

انتصار الثورة الاسلامية حفز الباحثين الايرانيين على تحقيق الابداعات والاختراعات في مختلف المجالات العلمية والطبية، حيث تمكنت إيران من امتلاك الطاقة النووية السلمية بجهود علمائها بالرغم من مؤامرات الدول الاستكبارية لعرقلة ذلك.

كما استطاعت تأسيس برنامج فضائي اطلقت خلاله عدة مركبات فضائية واقمار اصطناعية للاتصالات والبحث العلمي.

وتم انشاء عشرات الجامعات في مختلف المدن حيث زاد عدد الطلاب الجامعيين على اربعة ملايين، وباتت وتيرة التقدم العلمي في ايران اكثر من المعدل العالمي، وحققت تطورا في تقنية النانو وزراعة الخلايا الجذعية اضافة الى اجراء عمليات زرع الاعضاء مثل القلب والكلية والكبد.