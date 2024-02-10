بوريل يحذر من «عواقب كارثية» إذا هاجمت إسرائيل رفح

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وقال بوريل على منصة «إكس» إن أي هجوم على رفح «ستكون له عواقب كارثية، وسيفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ويزيد من الخسائر غير المحتملة بين المدنيين».

وأضاف أن 1.4 مليون فلسطيني موجودون حالياً في رفح «من دون مكان آمن للذهاب إليه، ويواجهون الجوع».

كان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أنه طلب من الجيش والمؤسسة الأمنية تقديم خطة إلى مجلس الوزراء تركز على إجلاء المدنيين من منطقة رفح في جنوب قطاع غزة تمهيداً لعملية عسكرية مكثفة لتدمير كتائب قال إنها تابعة لـ«حماس» هناك.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من القيام بعملية برية في رفح، واصفاً ذلك بأنه سيكون «كابوساً إنسانياً».

كما نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطّلع قولهما إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف غالانت بأن الإدارة الأميركية «قلقة جداً» بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية إلى رفح.

وقال الموقع إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن يؤدي أي هجوم بري إسرائيلي في المدينة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.