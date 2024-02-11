منذ اليوم الاول.. ترامب يتعهد بالقيام بخطوة خطيرة حال فوزه بالانتخابات!

العالم- الامريكيتان

في الوقت نفسه رحب ترامب برفض مشروع قانون الهجرة حيث قال وسط حشد من أنصاره، "دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا كبيرا يجب على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا المشروع الكارثي لهذا المحتال جو بايدن. المجموعة بكاملها أدت عملا رائعا في الكونغرس. لقد سحقناه".

وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المشرعين الجمهوريين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.

ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، حيث حذر في وقت سابق من هجوم إرهابي ربما يقع على يد أحد المهاجرين.