'يدٌ ترمي وعدسة توثّق'... فيديو جديد لمقاومة لبنان الإسلامية

العالم - لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، يوم السبت، استهدافها تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع "حدب عيتا"، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته بصورة مباشرة.‏

واستهدف مجاهدو المقاومة مبنىً في مستعمرة "المنارة"، كان ‏يتموضع داخله جنود الاحتلال، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وبصواريخ "الكاتيوشا‏"، استهدفت المقاومة مرابض المدفعية لقوات الاحتلال في "ديشون"، كما استهدفت قاعدة "خربة ماعر" الإسرائيلية ومرابضها، بصواريخ "فلق".

بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة منشأة "بيت الجندي" في مستعمرة ‏"كريات شمونة" بالأسلحة الملائمة،ـ وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

وأكّدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية سيطرة مجاهديها على مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك"، مشيرةً إلى أنّها كانت في حالة فنية جيدة.

وأفادت باستهداف مجاهديها موقع "جل ‏العلام" الإسرائيلي، بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً إصابته إصابةً مباشرة.‏ ‏ ‏

ومع مواصلة عملياتها، زفّت المقاومة الإسلامية شهيدين من مجاهديها على طريق القدس، هما الشهيد خليل محمد علي فارس، "حمزة"، مواليد عام 1969، من بلدة عيترون في الجنوب، وسكان بلدة جدرا في جبل لبنان، والشهيد المجاهد عماد أحمد ملحم، "شبل الزهراء"، مواليد عام 1990، من بلدة الناقورة الجنوبية.