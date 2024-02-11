المقاومة تحصل على صاروخ سري يستخدمه جيش الاحتلال

العالم- فلسطين المحتلة

وأضافت القناة، أن الصاروخ يعتبر دقيقا ومتقدما ومن صناعة إسرائيلية، ويقوم جيش الاحتلال باستخدام هذا الصاروخ في الحرب على قطاع غزة.

وذكرت، أن مقاومي كتائب القسام تمكنوا من السيطرة على صاروخ كهذا تم إلقاؤه على إحدى المناطق في قطاع غزة دون أن ينفجر، حيث تم العثور عليه مع أسلحة أخرى في قطاع غزة.

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن مقاومي القسام نجحوا في إصلاح الصاروخ السري لاستخدامه ضد جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال، كان قد نشر صورة الصاروخ ظهر اليوم الخميس عن طريق الخطأ وتم حذف الصورة لاحقا.