الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة تحصل على صاروخ سري يستخدمه جيش الاحتلال

المقاومة تحصل على صاروخ سري يستخدمه جيش الاحتلال
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة "كان" العبرية إن المقاومة في قطاع غزة تمكنت من الحصول على صاروخ سريّ تستخدمه القوات الخاصة في جيش الاحتلال وكذلك الطائرات المسيرة.

العالم- فلسطين المحتلة

وأضافت القناة، أن الصاروخ يعتبر دقيقا ومتقدما ومن صناعة إسرائيلية، ويقوم جيش الاحتلال باستخدام هذا الصاروخ في الحرب على قطاع غزة.

وذكرت، أن مقاومي كتائب القسام تمكنوا من السيطرة على صاروخ كهذا تم إلقاؤه على إحدى المناطق في قطاع غزة دون أن ينفجر، حيث تم العثور عليه مع أسلحة أخرى في قطاع غزة.

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن مقاومي القسام نجحوا في إصلاح الصاروخ السري لاستخدامه ضد جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال، كان قد نشر صورة الصاروخ ظهر اليوم الخميس عن طريق الخطأ وتم حذف الصورة لاحقا.

روابط ذات صلة

بالفيديو: صحفي يكشف المزيد عن صاروخ حزب الله الجديد

شاهد.. صاروخ موجه يصور استهدافه لدبابة ميركافا اسرائيلية