مظاهرات أمام منازل رؤساء الكيان الاسرائيلي للإطاحة بنتنياهو

العالم - مراسلون

وسط تعزيزات أمنية مشددة خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن بكيان الاحتلال الإسرائيلي بينها تل ابيب وحيفا وأمام منزلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان اسحاق هرتسوغ بالقدس المحتلة مطالبين بإسقاط نتنياهو وتحرير الأسرى بأسرع وقت.

وقال المحلل السياسي عماد منی لقناة العالم:"بعد 4 أشهر من الحرب في غزة وعدم تحقيق نتائج ملموسة وحقيقة، عادت المظاهرات الی شوارع تل أبيب وشوارع اسرائيل، والمظاهرات من شقين، الشق الاول يطالبون بإعادة الاسری الاسرائيليين لدی حركة حماس والضغط علی الحكومة لتمرير صفقة هدنة او وقف اطلاق نار وكذلك هناك ضغط علی نتنياهو من قبل احزاب يسارية تطالب برحيل نتنياهو".

وانضم للاحتجاجات التي تنطلق منذ اسابيع من قبل ذوي الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة عدد مما يعرف بالحراك الجماهيري الاسرائيلي الذي كان ينظم احتجاجات واسعة في مدن الكيان ضد حكومة نتنياهو المتطرفة وهو الان يعاود النزول الى الشارع تحت شعار إسقاط نتنياهو والخلاص من حكومته التي أضرت بكيانهم وجعلته يتراجع سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

وقال المختص بالشؤون الاسرائيلية اياد الزعيم لقناة العالم:"بعد مرور 4 شهور وعدم استطاعة نتنياهو والحكومة الاسرائيلية في تحقيق أي من الأهداف التي وضعوها بداية الحرب، رأی الشارع الاسرائیلي ان هذا الرئيس يحاول اطالة عمر الحرب لأهداف شخصية سياسية له لإطالة زمن بقائه علی كرسي الحكم".

وتحذر اوساط أمنية داخل الكيان المحتل من تزايد الاحتجاجات داخل الشارع الاسرائيلي سواء ضد نتنياهو او مناصريه من اليمين المتشدد والمتطرف في انقسام وانشقاق للمجتمع الاسرائيلي.

يحاول هؤلاء من خلال الخروج المستمر وبهذا الحجم في الشارع الاسرائيلي ان يكون لهم تأثير وضغط اكثر علی الجبهة الداخلية تحديداً علی حكومة الطوارئ ورئيس الوزراء لوقف الحرب واستعادة المحتجزين والاسری.