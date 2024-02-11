قيادي في حزب الله يحدد الخيار الوحيد لوقف ‏جبهة لبنان ضد الاحتلال

العالم_لبنان



وقال الشيخ دعموش، ان كل الضغوط والتهديدات والتهويل والتصعيد لا ينفع ‏ولا يوصل إلى نتيجة، ومن يريد مساعدة "إسرائيل" على الخروج من ‏مأزقها وعدم التصعيد، عليه الضغط على العدو لوقف عدوانه قبل الضغط ‏على لبنان، أو الحديث عن أي شيء آخر.

وأشار إلى أن كل الرسائل التي يحملها الموفدون الدوليون للبنان، والتي ‏تستبطن التهديد والتهويل، هدفها مساعدة "إسرائيل"، وتحقيق المطالب ‏الإسرائيلية، وتأمين عودة مئة ألف مستوطن إلى مستوطناتهم، والتخلي ‏عن دعم ومساندة غزة للاستفراد بها، وإعطاء الإسرائيلي الفرصة ‏للاستمرار في عدوانه على غزة، لتدميرها بالكامل وإبادة الشعب ‏الفلسطيني. ‏

ولفت إلى أن هؤلاء تجاهلوا أن السبب في اشتعال جبهة الجنوب هو ‏العدوان على غزة، واحتلال إسرائيل لأراض لبنانية، وانتهاكها المستمر ‏للسيادة اللبنانية، لأن كل ذلك لا يعنيهم، وما يعنيهم هو حل مشكلة ‌"‏إسرائيل" ومساعدتها على الخروج من مأزقها في جنوب لبنان، وأخذ ‏ضمانات لتطمين العدو الصهيوني، وهذا لن يحصل على الإطلاق لأننا لسنا ‏معنيين بإعطاء العدو الصهيوني ضمانات وتطمينات.‏