قيادي في حزب الله يحدد الخيار الوحيد لوقف ‏جبهة لبنان ضد الاحتلال

العالم_لبنان
وقال الشيخ دعموش، ان كل الضغوط والتهديدات والتهويل والتصعيد لا ينفع ولا يوصل إلى نتيجة، ومن يريد مساعدة "إسرائيل" على الخروج من مأزقها وعدم التصعيد، عليه الضغط على العدو لوقف عدوانه قبل الضغط على لبنان، أو الحديث عن أي شيء آخر.
وأشار إلى أن كل الرسائل التي يحملها الموفدون الدوليون للبنان، والتي تستبطن التهديد والتهويل، هدفها مساعدة "إسرائيل"، وتحقيق المطالب الإسرائيلية، وتأمين عودة مئة ألف مستوطن إلى مستوطناتهم، والتخلي عن دعم ومساندة غزة للاستفراد بها، وإعطاء الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في عدوانه على غزة، لتدميرها بالكامل وإبادة الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن هؤلاء تجاهلوا أن السبب في اشتعال جبهة الجنوب هو العدوان على غزة، واحتلال إسرائيل لأراض لبنانية، وانتهاكها المستمر للسيادة اللبنانية، لأن كل ذلك لا يعنيهم، وما يعنيهم هو حل مشكلة "إسرائيل" ومساعدتها على الخروج من مأزقها في جنوب لبنان، وأخذ ضمانات لتطمين العدو الصهيوني، وهذا لن يحصل على الإطلاق لأننا لسنا معنيين بإعطاء العدو الصهيوني ضمانات وتطمينات.