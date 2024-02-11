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بالصورة.. قائد فيلق القدس العميد قاآني يشارك في مسيرات طهران

بالصورة.. قائد فيلق القدس العميد قاآني يشارك في مسيرات طهران
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

شارك قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد إسماعيل قاآني، اليوم الأحد في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران.

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