سرقة مفاتيح سيارات الإسعاف لمنعها من إنقاذ جرحی غزة

العالم - فلسطين

لليوم الثامن والعشرين بعد المئة تتواصل حرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة مع توالي سقوط العديد من الشهداء و الجرحى، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتتركّز الاشتباكات في جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوباً.

خمسة وعشرون فلسطيني استشهدوا واصيب العشرات شرقي رفح جنوب القطاع اثر قصف الاحتلال منزلا مكتظا بالنازحين.

في حين قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان اثر قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة.

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وفي خانيونس التي تشهد معارك طاحنة بين المقاومين وقوات الاحتلال في عدة محاور تستمر الغارات الجوية على المناطق الجنوبية. كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق غرب المدينة.

ولايقاع المزيد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الطبية اليهم سرق جنود الاحتلال مفاتيح مركبات الإسعاف والخدمات والمركبات الإدارية لمنع عملها، خلال اقتحامهم مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس في ظل حصار مطبق يفرضه الاحتلال على المستشفى لليوم العشرين على التوالي وسط دعوات وجهتها منظمة الصحة العالمية الى الاحتلال تطالب باطلاق سراح المرضى والعاملين في مستشفى الأمل.

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وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دولة الاحتلال على إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل بمدينة خانيونس، على الفور، معربا عن قلقه البالغ إزاء تقارير مداهمة مستشفى الأمل.

في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة. مشيرا الى ان الاحتلال ينفذ هذه الجرائم في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.