اي دولة بمقدورها إيقاف الحرب في غزة؟

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وأضاف الشيخ قاسم في كلمة له، خلال حفل تأبين الشهيد عباس الخرسا في بيروت: كل الإمكانات العسكرية التي قاتلوا بها هي من أميركا، وإذا قالت أميركا إنها مختلفة مع نتنياهو لكن لا تستطيع أن تصنع شيئا، فهذه دعاية انتخابية يريدها بايدن حتى لا يخسر أصواتا في الداخل، لكنه كذاب.

وأضاف: إذا قررت أمريكا إيقاف الحرب فتتوقف وفق أي اتفاق مهما كان صعبا بنظر "إسرائيل"، لأن الاستمرار لا جدوى منه"، وتابع "اليوم لا يوجد استمرارية حرب، بل هناك استمرارية للإبادة!"، ولفت إلى أن "المقاومة في فلسطين صامدة قوية شجاعة.

وأردف الشيخ قاسم بالنسبة إلينا في لبنان، كررنا مرارا وتكرارا أن المقاومة بالنسبة إلينا ليست مقطعا زمنيا عابرا، المقاومة خيار، خيار لتحرير الأرض وخيار للدفاع عن الأرض وعن الناس، وما دامت "إسرائيل" موجودة فهذا يعني أنه يجب أن تبقى المقاومة وتتطور وتزداد ليس في لبنان فقط بل في كل المنطقة وطبعا في فلسطين.

وأردف سماحته: لذلك لا أحد يناقشنا بنقاشات من قبيل، ماذا سيحصل لهم في المستقبل؟ ودبروا أنفسكم أولا وقرروا ماذا ستعملون بالداخل.. مع ذلك نحن قلنا كحزب الله، إنه إذا اتفق اللبنانيون اليوم على رئيس جمهورية فنحن حاضرون للانتخاب رغم كل المعركة.