أمير عبداللهيان يصل إلى دمشق قادما من بيروت

العالم- ايران

وتاتي زيارة امير عبداللهيان الى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال الزيارة سيلتقي وزير الخارجية الايراني في دمشق، الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وكان امير عبداللهيان قد زار دمشق قبل 4 اشهر، بعد اسبوع من عملية "طوفان الاقصى"، في المحطة الثالثة من زيارته الاقليمية بعد بغداد وبيروت حيث اجرى محادثات مع الرئيس الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.

ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني في اطار جولته الاقليمية هذه، الدوحة في ختام زيارته الى دمشق.