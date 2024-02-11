الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان يصل إلى دمشق قادما من بيروت

أمير عبداللهيان يصل إلى دمشق قادما من بيروت
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إلى دمشق ظهر اليوم الاحد في المحطة الثانية من جولته الاقليمية بعد زيارته الى بيروت.

العالم- ايران

وتاتي زيارة امير عبداللهيان الى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين السوريين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.

وخلال الزيارة سيلتقي وزير الخارجية الايراني في دمشق، الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وكان امير عبداللهيان قد زار دمشق قبل 4 اشهر، بعد اسبوع من عملية "طوفان الاقصى"، في المحطة الثالثة من زيارته الاقليمية بعد بغداد وبيروت حيث اجرى محادثات مع الرئيس الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد.

ومن المقرر ان يزور وزير الخارجية الايراني في اطار جولته الاقليمية هذه، الدوحة في ختام زيارته الى دمشق.

روابط ذات صلة

سفير ايران لدى دمشق:دعمنا سورية في وقت لم يتجرأ أحد على حمايتها

سفارة إيران بدمشق تؤكد حتمية الرد على اعتداءات الصهاينة على سوريا