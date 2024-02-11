نص برقيتي ملك السعودية وولي عهده لتهنئة رئيس إيران بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

العالم- ايران

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان، فقد بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد برقية تهنئة، للرئيس اية الله ايراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأضافت الوكالة أن الملك أعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأردفت "واس" في بيان آخر، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الايراني، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، طبقا لنص البرقية.

وانطلقت صباح الأحد، مسيرات لإحياء الذكرى السنوية الـ45 لانتصار الثورة الإسلامية، والتي تتزامن مع يوم 11 فبراير/ شباط من كل عام، وذلك في العاصمة طهران وجميع المحافظات الإيرانية.