منتخب ايران للسيدات يتوّج ببطولة "كافا" الدولية لكرة الصالات

العالم - ايران

وفي المباراة النهائية التي جرت الاحد حققت ايران فوزرا ساحقا على طاجيكستان بنتيجة 9-0 لتتوج باللقب للمرة الثالثة.

سجلت أهداف إيران كل من سارة شيربيجي (5) ومارال تركمان وفاطمة رحمتي وفرشتة خسروي وفاطمة حسيني.

وحصلت سارة شيربيجي على لقب هدافة البطولة بتسجيلها 12 هدفا.

وكانت ايران قد فازت ايضا على أوزبكستان 5-1، وقيرغيزستان 11-0، وتركمانستان 9-0.

ويستعد منتخب ايران بكرة الصالة للسيدات للاستحقاقات القادمة خلال عامي 2024 و 2025 وهي بطولة كأس أمم آسيا والألعاب الآسيوية داخل الصالات وبطولة العالم الأولى.