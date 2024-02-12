تجارة ايران غير النفطية مع دول الجوار تلامس 50 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان يوم الاحد، أن التبادل التجاري مع 15 مجاورا مع ايران في الشهور العشرة المذكورة سجلت 79 مليونا و982 الفا و360 طنا بقيمة 49 مليارا و831 مليونا و871 الف دولار.

وأشار أن الصادرات الايرانية بلغت 60 مليونا و368 الفا و642 طنا بقيمة 23 مليارا و150 مليونا و483 الف دولار في مقابل واردات بلغت 19 مليونا و613 و717 طنا بقيمة 26 مليارا و981 مليونا و388 الف دولار.

وأستدرك أن الصادرات لدول الجوار أستحوذت على 54.4 بالمئة من حجم و57.2 بالمئة من قيمة إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة.

لطيفي نوه الى أن العراق تبوأ المرتبة الاولى بشراء السلع الايرانية بـ 7.2 مليار دولار تلته كل من الامارات 5.2 مليار وتركيا 3.5 مليار وباكستان 1.7 مليار وافغانستان 1.5 مليار دولار.

وأردف عمان استوردت سلعا بـ 916 مليون دولار وروسيا 760 مليونا وآذربيجان 499.5 مليون دولار وتركمانستان 368 مليونا وأرمينيا 333 مليونا وكازاخستان 163.5 مليون والكويت 146 مليونا وقطر 90 مليونا والبحرين 8.3 مليونا والسعودية 361 الف دولار.

بالمقابل بيّن المتحدث أن الاسواق الرئيسية التي إستوردت منها ايران، هي الامارات 17 مليار دولار وتركيا 6 مليارات وروسيا 1.5 مليار وعمان 778 مليونا وباكستان 527 مليون دولار.