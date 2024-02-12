أهالي رفح يوجهون رسالة للعالم.. فما هي؟

العالم - مراسلون

قال مراسل العالم في رفح "أحمد سهمود" إن أهالي رفح جنوب قطاع غزة عاشوا ليلة مرعبة بعدما استهدف الاحتلال بشكل عشوائي ومركز ومتتالي المنازل المأهولة بالسكان والمساجد التي تأوي النازحين.

وأضاف، أن حصيلة الشهداء والجرحى إلى الان غير نهائية، لأن فرق الدفاع المدني مازالت تبحث عن الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل، والمساجدة المدمرة.



وأشار مراسل العالم إلى أن الاحتلال ادعى أنه فك قيد جنديين أسيرين كانا رهائن عند المقاومة، ومن أجل التمويه على هذه العملية أزهق أرواح العشرات من الفلسطينيين، لافتا إلى أن المقاومة الفلسطينية تصدت لهذه العملية.



وقال مراسلنا إن أهالي رفح يشعرون بالذعر والخوف بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنت، لذا؛ وجهوا رسالة للمقاومة والدول العربية والإسلامية، يطالبون فيها يطالبون ضرورة لجم الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف عدوانه على المدنيين في غزة.