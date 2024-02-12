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عبداللهيان: "إسرائيل" وأمريكا مجبرتان الآن على التفاوض مع حماس

عبداللهيان:
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء مسؤولي الفصائل الفلسطينية في دمشق إلى أن الكيان الصهيوني وأمريكا لم يحققا أياً من أهدافهما، وقال: الآن هم مجبرون على التفاوض سياسياً مع حماس التي كانوا يريدون القضاء عليها.

العالم - ايران

يتبع..

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