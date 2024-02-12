فيديو خاص: ماذا يجري في جنوب لبنان؟

العالم – مراسلون

وقال مراسل العالم من جنوب لبنان، إن الجبهة الجنوبية الحدودية مع فلسطينية المحتلة هادئة وحذرة تقطها بعض الأحيان قذائف مدفعية يطلقها الاحتلال الإسرائيلي من مواقعه على بعض البلدات والقرى اللبنانية، حيث استهدف صباح اليوم الأثنين المنطقة الواقعة بين بلدة مارون الرأس ومدينة بنت جبيل.



وأضاف، أن الاحتلال يوم أمس الأحد كثف غاراته على المنازل والقرى المأهولة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وأيضا سقوط شهداء خاصة في بلدة الجبين وبلدة شيحين بالإضافة إلى الغارة الكبيرة التي شنها على بلدة طير حرفا.



وأشار مراسل العالم إلى أن المشهد الميداني في جبهة جنوب لبنان مرتبط بما ستئول إليه عمليات المقاومة رد على هذا التمادي والاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد البلدات والقرى اللبنانية.