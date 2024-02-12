مجازر بدير البلح وتجميع جثامين الشهداء أمام مستشفى الأقصى

العالم – خاص بالعالم

وقالت سيدة فلسطينية تبكي أولادها الذين ارتقوا في قصف الاحتلال لمنزلهم في رفح:"يا رب صبرني... كل حبايبي راحو".



والى دير البلح وسط القطاع كذلك استفاق الفلسطينييون على مجازر بالجملة وابادة جماعية ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطيين.. هذا الرجل ذهب منذ الفجر ليؤمن الخبز لعائلته وعاد ليجدهم جميعهم جثثا هامدة .

وقال فلسطيني قتل الاحتلال عائلته بعد قصفهم في دير البلح: 'طلعت أجبلهم خبز لاقيتهم كلهم مستشهدين'.يا حبيبي يا أحمد ما رضيتش أصحيك بلاش تسكع أرجع ألاقيك مستشهد'



ولكن ورغم مواصلة العدوان وهول وفظاعة إجرام الاحتلال في القطاع تنهض من تحت الأنقاض إرادة شعب لايقهر.

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