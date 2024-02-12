شاهد/موظف مكتب نتنياهو لص ساعات محترف بقطاع غزة!

العالم- فلسطين المحتلة

ونشر أورون جارين رافائيل، المقطع له في خلال اقتحامه لحي الرمال غربي غزة ليقوم لاحقا بحذف المقطع دون توضيح السبب.

ويعرف جارين نفسه عبر حسابه على فيسبوك بأنه موظف بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ يعمل موظف أمن بالمكتب وفقا لحسابه.

ونشرت هيئة الشؤون المعنوية لجيش الاحتلال، موضوعا مكتوبا عن الجندي الذي كان يعمل أبوه فلبيني الجنسية سائقا لدى السفير الياباني، ليحصل مع ابنه أورون على الجنسية ليلتحق أورون بكتيبة ناحل الإسرائيلية كمجند، بعد رفض ضمه للكلية الحربية.

تضمن الفيديو المذكور، صور لمقتنيات أحد البيوت الفلسطينية التي نهبها أورون، وكانت أغلبها ساعات يد.

صور أورون لاحقا عملية حرق المنزل، بينما كان يغني "عيد ميلاد سعيد يا صغيرتي المنزل يشتعل بالنيران".