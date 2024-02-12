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محكمة هولندية تصدر حكما ضد كيان الاحتلال..ما هو؟

محكمة هولندية تصدر حكما ضد كيان الاحتلال..ما هو؟
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أمرت محكمة استئناف هولندية، اليوم الإثنين، حكومة بلادها، بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز "إف-35" إلى الكيان الإسرائيلي في غضون 7 أيام.

العالم - الاحتلال

وقالت المحكمة، "لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن يتم استخدام قطع غيار "إف-35" المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي "إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة".

وفي مستجدات حرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 19 مجزرة ضد العائلات هناك راح ضحيتها 164 شهيدا و200 جريح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول اليهم.

كما استشهد 7 فلسطينيين واصيب 14 آخرون برصاص قناصة إسرائيليين في ساحة مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ العدوان على غزة إلى 28340 شهيدا وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.

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