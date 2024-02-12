كيف ستؤثر ظاهرة النينو على شهر رمضان في سورية؟

العالم-سورية

وأوضح العصيري أنه بناءً على جلسة الالتماس سيتحدد موعد شهر رمضان، إما في 11 أو 12 آذار، وأكد على أن أي شيء يخالف ذلك يعد غير دقيق.

وفيما يتعلق بالشائعات حول مدى استمرار شهري شعبان أو رمضان 29 يومًا، نفى العصيري ذلك مشيرًا إلى أن الأمور تتعلق برؤية الهلال، مُلقيًا الضوء على تقسيم الأشهر القمرية بين 30 و29 يومًا بناءً على رؤية الهلال وموقع القمر.

وبخصوص البُعد بين الأرض والقمر، أشار العصيري إلى أنه يتراوح بين 356 و402 ألف كيلومتر، مُبينًا أن القمر هذا العام أبعد بمقدار 8 سم مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح العصيري أن تأثير الاحتباس الحراري وظاهرة النينو سيجعل أيام شهر رمضان معتدلة حراريًا، على الرغم من أن فصل الشتاء لم ينته بعد، مؤكدًا عدم تأثيرهما على طول ساعات الصيام.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية في سورية، أشار العصيري إلى توقع منخفضين جويين وماطرين، مع توضيحه أنهما لن يكونا ببرودة المنخفض السابق، وأكد أن كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن تُعتبر جيدة.

وختم العصيري بتنويه إلى تأثيرات ظاهرتي النينو والاحتباس الحراري على الطقس، مُشيرًا إلى تغير واضح في الطقس وارتفاع درجات الحرارة، مع توقع ذروة ظاهرة النينو في عام 2025 وبداية انحسارها.