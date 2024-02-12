الجنائية الدولية: نحقق بجدية في أي جرائم يزعم ارتكابها في غزة

العالم-فلسطين

وأضاف "كما أكدت مرارا، أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون ليس لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتحرك مكتبي في إطار الولاية التي لديه".

وأفاد كريم خان في تدوينة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بأن "من ينتهكون القانون سيحاسبون".

وأشار إلى أنه يشعر بقلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الصهيونية في رفح.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن المدعي العام للمحكمة حذر الاحتلال بشأن سلوكها في غزة بعد استهداف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28340 شهيدا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.