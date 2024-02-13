إجتياح رفح وورقة نتنياهو للضغط على كل الاطراف

العالم - مع الحدث

هل اعطى بايدن الضوء الاخضر للعملية ام هو متحفظ عليها في ظل الظروف الحالية كما يقول ؟

كيف يفهم طلب الحكومة الاسرائيلية من وكالات الامم المتحدة التعاون معها في اجلاء المدنيين؟

ماذا يعني كلام حماس من ان اقتحام رفح هو امتداد للابادة الجماعية وضرب لقرارات محكمة العدل الدولية بحسب مقررة الامم المتحدة لدى المحكمة؟

ما هو موقف مصر النهائي تجاه الوصول الى محور فيلادلفيا وتهديدها بتعليق معاهدة السلام مع الكيان فيما سموتريتش يحملها مسؤولية ما حصل في 7 اكتوبر؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، والباحث بالشؤون الاسرائيلية سعد نمر.