اختبارات ذهنية قد يخضع لها بايدن.. جربها بنفسك!

العالم- الامریکیتان

فقد أعادت الهفوات وزلات اللسان الأخيرة التي اقترفها الرئيس الامريكي جو بايدن تسليط الضوء على هذا الموضوع.

لاسيما أن بعض ناخبيه كانوا أبدوا سابقاً مخاوفهم من قدرته على القيام بعمله على أكمل وجه خلال 4 سنوات المقبلة داخل البيت الأبيض، في حال فاز في الانتخابات بنوفمبر الآتي.

بناء على ذلك، طلب عدد من الأطباء أن يخضع بايدن لاختبارات معرفية وينشر النتائج علنا لإثبات أنه لائق للخدمة بعد أسبوع اعتبروه حافلاً بالزلات.

وقال بعض الخبراء إنه من المهم أن يكون البيت الأبيض شفافا بشأن قدرات الرئيس العقلية بعد أن وصفت وزارة العدل بايدن البالغ من العمر 81 عاما، بأنه “رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة”.

لكن هل سينجح سيد البيت الأبيض في الاختبارات.. وما هي؟

الاختبار المعياري للخرف (MoCA)، هو اختبار مدته 10 دقائق، تم إنشاؤه عام 1996 للمهنيين الطبيين لتحديد الخلل المعرفي المعتدل، كما يعتبر علامة تمهيدية للخرف.

ويقيم هذا الاختبار التركيز والانتباه والذاكرة واللغة والحسابات والتوجيه والوظائف التنفيذية والمهارات البصرية.

ومن المعروف أن ترامب نجح في الاختبار في عام 2018، وتفاخر به مرة أخرى خلال دورة الحملة الانتخابية، حاثّاً الرئيس الحالي على اجتيازه.

في حين لم تعط النتائج التي تم الإعلان عنها من أحدث فحص طبي لبايدن أي إشارة إلى أنه خضع لأي نوع من تقييم القدرات الذهنية مثل MoCA.

وتعتبر الدرجة الأعلى من 26 درجة “طبيعية”، في حين أن أي درجة أقل من ذلك تعتبر مدعاة للقلق، أما أولئك الذين يؤدون أداءً جيدا في الاختبار فلا يحتاجون إلى مزيد من الفحص المعرفي.

كذلك يعد متوسط ​​الدرجات هو 27.4. ويسجل الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف متوسط ​​22.1، في حين يميل مرضى الزهايمر إلى تسجيل حوالي 16.

فإذا فشل المريض في اختبار MoCA أو كان يشتبه في أنه يعاني من إعاقات أكثر دقة.

ويوصى بإجراء مجموعة من الاختبارات النفسية العصبية لمدة 30 دقيقة أو 60 دقيقة، أو قد يكون من الضروري الإحالة لإجراء اختبارات نفسية عصبية أكثر شمولاً، على الشكل التالي:

أرقام وحروف

الاختبار: يُطلب من المريض أن يقوم بإقران خمسة أرقام وحروف (1-5، AE) بترتيب تصاعدي.

النتيجة: يحصل المريض على نقطة مقابل كل زوج ناجح، بحيث يكسب المريض 0 إذا ارتكب خطأ لم يتم تصحيحه على الفور.

المكعب

الاختبار: ارسم نسختك الخاصة من المكعب في المساحة المجاورة له، بحيث تكون النتيجة نقطة واحدة إذا تم رسمها بشكل صحيح.

المهارات الإنشائية البصرية (الساعة)

الاختبار: ارسم ساعة، وأدخل فيها جميع الأرقام، واضبط الوقت على 10 دقائق بعد الساعة 11 صباحا.

النتيجة: يتم تخصيص نقطة واحدة لكل من المعايير.

التسمية

الاختبار: قم بتسمية كل حيوان.

أسد، وحيد القرن، الجمل

النتيجة: نقطة واحدة لكل منهما

الذاكرة

امتحان: يخبر الطبيب المريض أنه سوف يقرأ قائمة من الكلمات التي يجب على المريض أن يتذكرها.

في النهاية يجب على المريض أن يخبرهم بقدر ما يتذكرونه، لا يهم ما هو الترتيب.

ثم يقرأ الطبيب خمس كلمات، واحدة في الثانية:

الوجه، المخمل، الكنيسة، الأقحوان، الأحمر

وبينما يقرأ المريض الكلمات، يضع الطبيب علامة اختيار في المربع لكل كلمة تقال بصوت عالٍ.

وفي نهاية الاختبار، يطلب الطبيب من المريض أن يتذكر الكلمات الخمس دون سابق إنذار. هذا هو الجزء من الاختبار الذي تم تسجيله.

الاهتمام

استدعاء الأرقام: يقرأ الطبيب قائمة من خمسة أرقام بمعدل رقم واحد في الثانية، فيتذكرها المريض تماما كما قيل له:

2 1 8 5 4

استدعاء الأرقام بشكل عكسي: يقرأ الطبيب ثلاثة أرقام بمعدل رقم واحد في الثانية، يتذكرها المريض بشكل عكسي:

7 4 2

التسجيل: نقطة واحدة لكل تسلسل يتم تلاوته بشكل صحيح.

تكرار الجملة

الخطوة الأولى: يقرأ الفاحص هذه الجملة، وعلى المريض أن يكررها بالضبط: “أنا أعرف فقط أن جون هو من سيساعد اليوم” .

الخطوة الثانية: يقرأ الفاحص جملة أخرى بنفس التعليمات: “كانت القطة تختبئ دائمًا تحت الأريكة عندما تكون الكلاب في الغرفة” .

التسجيل: نقطة واحدة لكل جملة صحيحة.

الطلاقة اللفظية

الاختبار: يقرأ الطبيب الحرف (ف)، وعلى المريض أن يفكر في الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف. الهدف هو الوصول إلى 11 كلمة أو أكثر في 60 ثانية.

التسجيل: نقطة واحدة إذا وصلوا إلى 11 كلمة أو أكثر في دقيقة واحدة.

التجريد

الاختبار: يجب على المريض أن يصف العلاقة بين كلمات معينة.

التسجيل: نقطة واحدة لكل من الزوجين الأخيرين.

تأخر الاستدعاء

الاختبار: يجب على المريض أن يتذكر كل الكلمات التي سمعها سابقًا (وجه، مخمل، كنيسة، ديزي، أحمر).

التسجيل: نقطة واحدة لكل كلمة يتم تذكرها (بدون إشارات من الفاحص).

التوجه

الاختبار: اذكر التاريخ الدقيق واسم المكان الذي يتواجدون فيه، بما في ذلك المدينة.

التسجيل: نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة. لا توجد نقاط إذا ارتكبوا أي أخطاء.

مجموع النقاط:

اجمع جميع النقاط المتراكمة، وأضف نقطة إذا كان لدى المريض أقل من 12 عاما من التعليم الرسمي.

حوالي 16: الصحة المعرفية لمريض الزهايمر

حوالي 22 عاما: الصحة المعرفية لشخص يعاني من ضعف إدراكي خفيف (MCI)

فوق 26: عادي

30: درجة الكمال

يشار إلى أنه تم استخدام الاختبار لأول مرة في مونتريال الكندية، وهو الآن أحد أكثر الطرق احتراما لتقييم الصحة المعرفية في جميع أنحاء العالم، وهو متاح بـ 55 لغة ولهجة، وأشكال لاختبار المرضى الأميين وفي البيئات الثقافية الأخرى (عن طريق تغيير مراجع معينة).

وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة في أغسطس الماضي أظهر أن 77% من البالغين الأميركيين، بما في ذلك 69% من الديمقراطيين، يعتبرون أن بايدن أكبر من أن يكون فعالاً لمدة أربع سنوات أخرى.

كما وجد الاستطلاع نفسه أن 51% من البالغين – و28% فقط من الجمهوريين – يعتبرون ترامب أيضا متقدما في السن.