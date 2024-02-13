نشطاء يتداولون فيديو لـ'تحركات صواريخ مصرية'.. إلى أين تتجه؟

العالم- مصر

وقال ناشرو الفيديو إن: "مصر توجه صواريخ الدفاع الجوي "إس -75" إلى الحدود"، فيما أكدت مصادر خبرية أنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو وموعد نشره وتوقيته.

واشار موقع "روسيا اليوم" انه يتحدث أحد الأشخاص في الفيديو باللهجة المصرية قائلا: "الله أكبر"، ولم يعلق أحد من المسؤولين على هذا الفيديو وسط محاولات من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الأجواء والحديث أن هناك حشدا للقوات المصرية على الحدود مع الاراضي المحتلة .

وتعد صواريخ إس-75 دفينا S-75 Dvina أو سام-2، هي منظومة دفاع جوي سوفيتية التصميم، على صاروخ أرض جو (سام) مع نظام توجيه بالأوامر. منذ أول استخدام لها عام 1957 أصبحت أكثر أنظمة الدفاع الجوي استخداما في التاريخ.

ويعد الصاروخ سام 2 أيضا صاروخ دفاع جوي متوسط المدى للارتفاعات المتوسطة والعالية وكان له نصيب الأسد (43%) من عمليات تدمير الطائرات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.