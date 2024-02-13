الاحتلال يبعث برسالة رسمية للقاهرة بشأن الهدنة.. ماذا جاء فيها؟

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واوضح مراسلنا ان المستوطنون قاموا بعمليات احراق لبعض المحال التجارية في بلدة حوارة شمال مدينة نابلس.

وعلى الصعيد السياسي الاسرائيلي اشار الى ان الخلاف داخل الكيان الاسرائيلي لازال يتصاعد على الصفقة الهدنة بالرغم من تاكيدات داخل الكيان انه تم ابلاغ مصر بشكل رسمي انه خلال اسبوعين اذا لم يتم التوصل الى صفقة فان جيش الاحتلال سيبدأ العملية العسكرية في رفح، علما ان جيش الاحتلال قد قال ان العملية التي حدثت في رفح لم تكن عملية عسكرية وانما عملية محدود لتحرير الاسيرين.

وبين ان الامور تشير الى انها تدخل في مرحلة جديدة مرحلة تحاول تل ابيب من خلالها الضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بشروط تل ابيب وتخفيض السقف.

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