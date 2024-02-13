الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بماذا دعت الخارجية الايرانية اذربيجان وارمينيا؟

بماذا دعت الخارجية الايرانية اذربيجان وارمينيا؟
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، عن قلقه حيال التوتر والمواجهات التي حدثت مؤخرا في الحدود المشتركة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا؛ داعيا الى حل الخلافات بينهما عبر الطرق السلمية.

العالم-ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، علق كنعاني على المجابهات الحدودية الاخيرة بين اذربيجان وارمينيا، والتي اسفرت عن مصرع واصابة عدد من مواطني ارمينيا، (وفق لبيان حكومة يريفان)؛ حيث دعا جانبي الصراع الى التحلي بضبط النفس.

واكد المتحدث باسم الخارجية : ان السلام المستدام في المنطقة، يتحقق فقط عبر الحوار والدبلوماسية، وبما يلزم التسريع في التوصل الى اتفاق سلام بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الارمينية صباح اليوم، مصرح اثنين واصابة عدد اخرين من قواتها اثر عملية اطلاق نار نفذتها قوات اذربيجانية على مواقع عسكرية تابعة لارمينيا.

روابط ذات صلة

باكو تدعو باريس للتحقيق في أنشطة فرنسية تجسسية في أذربيجان

محادثات إيرانية آذربيجانية حول العلاقات الثنائية والاوضاع في القوقاز