بماذا دعت الخارجية الايرانية اذربيجان وارمينيا؟

العالم-ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، علق كنعاني على المجابهات الحدودية الاخيرة بين اذربيجان وارمينيا، والتي اسفرت عن مصرع واصابة عدد من مواطني ارمينيا، (وفق لبيان حكومة يريفان)؛ حيث دعا جانبي الصراع الى التحلي بضبط النفس.

واكد المتحدث باسم الخارجية : ان السلام المستدام في المنطقة، يتحقق فقط عبر الحوار والدبلوماسية، وبما يلزم التسريع في التوصل الى اتفاق سلام بين البلدين.

وأعلنت وزارة الدفاع الارمينية صباح اليوم، مصرح اثنين واصابة عدد اخرين من قواتها اثر عملية اطلاق نار نفذتها قوات اذربيجانية على مواقع عسكرية تابعة لارمينيا.