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طيران الإحتلال نفذ غارات جديدة على جنوب لبنان

طيران الإحتلال نفذ غارات جديدة على جنوب لبنان
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠٢٤ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر خبرية مساء يوم الثلاثاء إن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي شن غارة استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وأضافت أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة حولا جنوب لبنان.

وذكرت أيضا أن الطيران الحربي شن غارة استهدفت بلدة رامية في القطاع الغربي جنوب لبنان.

من جهتها أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدات علما الشعب وحلتا والضهيرة والخيام.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله إن القصف الذي تنفذه المقاومة عبر الحدود على إسرائيل لن يتوقف إلا عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية التي بذلت حتى الآن لوقف الأعمال العدائية على الحدود لا تفيد سوى إسرائيل.

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