نتنياهو يرفض خطة الشاباك والموساد لتبادل الأسرى

العالم - فلسطین

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن "نتنياهو رفض خطة مقترحة قدمها كل من رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، ورئيس الشاباك، رونين بار، والجنرال نيتسان ألون، تقضي بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس".

وأوضحت الصحيفة على موقعها لإلكتروني أن "الجنرال ألون، لم يذهب إلى القاهرة مع رئيسي جهازي الموساد والشاباك، خاصة مع وصف نتنياهو مطالب حركة حماس بأنها وهمية، فيما أرسل رئيس الوزراء، مستشاره الخاص أوفير فليك، إلى القاهرة، بسبب قضايا خلافية يمكن أن تطرح على مائدة التفاوض في العاصمة المصرية".

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن "نتنياهو، قد ألحق مستشاره الخاص برئيس الموساد للتأكد من أن بارنياع لن يتجاوز التفويض المسموح به من نتنياهو شخصيا، والدفع بصفقة ضد رغبته".

وأضافت القناة أنه "من المقرر أن يلتقي رئيس "الموساد" برئيس برئيس المخابرات المصرية وبرئيس وزراء قطر، في القاهرة، لبحث المسودة النهائية لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس"، مشيرة إلى أن "المفاوضات تسير بشكل جيد، حتى الآن".

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن "نتنياهو يجري مباحثات سرية مع الأمريكيين، حول المبادئ التي ستؤدي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة". وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن "هناك خطة أخرى وضعها أيضا عضوا الحرب بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، قريبة إلى خطة نتنياهو، لكنها تختلف بالجدول الزمني".

وذكرت الصحيفة أن "خطتين يتم بلورتهما في مجلس الحرب لإنهاء الحرب على غزة، وخلال جدول زمني مقبول لإسرائيل والإدارة الأمريكية وحلفائهما، الأولى لنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أما الثانية فهي للوزيرين غانتس وآيزنكوت".

ووفقاً للصحيفة، فإنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الخطتين، باستثناء الجداول الزمنية، كما أن غانتس وآيزنكوت مستعدان لكشف مضمون خطتهما ومناقشتها في مجلس الوزراء، بينما يؤخر نتنياهو مناقشة خطته، تحسباً لرد فعل شركاء في اليمين المتطرف.