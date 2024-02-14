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رسالة الطفلة ياسمين الأشقر لحكام العرب

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

طالبت الطفلة الفلسطينية ياسمين الاشقر من خلال قصيدة شعرية الشعوب العربية والحكام العرب بالتحرك الفوري لنجدة الاطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة. وانتقدت ياسمين الصمت العربي والاممي على القتل والدمار والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع لأكثر من أربعة اشهر.

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