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أطفال فلسطين يتحدثون عن واقع الحرب في غزة+فيديو

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن أطفال غزة و هم يتحدثون عن الدروس المستفادة من واقع الحرب والعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

العالم-فلسطين

و وفق آخر إحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإن 17 ألف طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة باتوا غير مصحوبين أو انفصلوا عن عائلاتهم بعد مرور نحو خمسة أشهر على بدء العدوان على غزة.

وتعرف اليونيسف الأطفال المنفصلين عن ذويهم بأنهم أولئك الذين هم بدون والديهم، في حين أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم هم الأطفال المنفصلون والذين ليس لديهم أقارب آخرون أيضا.

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي دمّرت قطاع غزة الفلسطيني وشردت أكثر من 80% من سكانه.

وتأثرت الصحة النفسية للأطفال بشدة. وتشمل الأعراض مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على النوم، كما يصابون بنوبات انفعالية، أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها التفجيرات.

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