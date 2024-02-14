المفاوضات مستمرة في مصر.. الحرب تتواصل في غزة!

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدا، و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ المحادثات في القاهرة بشأن صفقة الأسرى الإسرائيليين "كانت جيّدة، لكن لم يتم تحقيق أيّ اختراق".

ونقلت مصادر إسرائيلية وأميركية لموقع "واللاه" الإسرائيلي أنّ الثغرة الرئيسية التي تبقى في المفاوضات هي عدد الأسرى المرتفع "الذين تطالب بهم حماس في مقابل الأسرى الإسرائيليين".

وبحسب قولها، في المحادثات التي عُقدت أمس، "تم إحراز تقدم في فهم الثغرات. وبعد ذلك، ستدرس قطر ومصر ما إذا كانت حماس مستعدة لإبداء مرونة في مواقفها".