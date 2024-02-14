فيديو خاص: كيف تلقى الاحتلال عملية حزب الله النوعية في صفد المحتلة

العالم - مراسلون



وقال مراسل العالم في رام الله إن رئيس بلديه صفد اعترف بوقوع الصواريخ في مقرات عسكرية لجيش الاحتلال في محيط بلدة صفد شمال فلسطين المحتلة، وإن الجيش الإسرائيلي أكد بأن أحد هذه الصواريخ سقطت في قاعدة جوية للجيش وهي قاعدة ميرون العسكرية.



وأضاف، أن العملية النوعية لحزب الله تعد الأخطر على الكيان حيث استهدفت قلب قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دقيق.



كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الفقدان للشعور بالأمان من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشمال بعد عملية حزب الله النوعية، خاصة أن القبة الحديدة التي يتفاخر بها كيان الاحتلال لم تستطع أن تتصدى لهذه الصواريخ، الأمر الذي أدى إلى سقوط الصواريخ بدقة وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

هذا واعترف الإعلام العبري بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحال الخطر نتيجة الرشقات الصاروخية التي استهدفت صفد شمال فلسطين المحتلة.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تعرض قاعدة القيادة الشمالية في الجيش الصهيوني لقصف صاروخي. كما أفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ قرب موقع عسكري في نطوعا.

وتواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية.