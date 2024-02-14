وزارة الصحة في غزة: الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية

العالم-فلسطين

وقال القدرة إن قوات الجيش الإسرائيلي طلبت من إدارة مجمع ناصر الطبي إجلاء ما تبقي من النازحين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 1500 نازح لازالوا داخل مجمع ناصر الطبي.

وأوضح أيضا أن 190 من كوادر مجمع ناصر الطبي و299 من أفراد عائلاتهم لازالوا بداخله.

وأشار القدرة إلى أن 273 مريضا بالمستشفى لا يستطيعون الحركة و327 مرافقا من ذويهم لازالوا متواجدين في أقسام مجمع ناصر الطبي.

ومن بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي 18 مريضا في العناية المركزة و3 أطفال في الحضانة و35 مريض غسيل كلى، وفق المتحدث.

هذا، وصرح المتحدث باسم الوزارة بأن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ ويحتاجون إلى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الاقسام وساحات المستشفى مما ينذر بكارثة صحية.