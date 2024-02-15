الضفة الغربية تشهد حملة اقتحامات واعتقالات نفذها جيش الاحتلال

العالم - فلسطين

ففي طولكرم، اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وجيش الاحتلال على حاجز “نتساني عوز” غرب طولكرم، وانسحب المقاومون بسلام.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب المقاوم وقوات الاحتلال التي أطلقت النار بشكل عشوائي، صوب مركبات المواطنين شمال المدينة وبالقرب من ضاحية شويكة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت عدة شوارع، وتمركزت قرب دوار اكتابا وقرب ضاحية شويكة، واعتقلت المواطن سائد الغانم عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما داهم جنود الاحتلال “الميغا لاند” واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر الشيخ نظير نصار بعد اقتحام منزله في بلدة علار شمال طولكرم، كما اعتقلت الشبان مهدي الخيب ويامن قشوع وأحمد خندقجي بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وأفادت عائلة الأسير أحمد مأمون خندقجي، إن جيش الاحتلال سرق مصاغا ذهبيا وعاث خرابا في محتويات منزل العائلة في بلدة علار بطولكرم.

وفي قلقيلية، استهدف الشباب المقاوم الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية بتفجير عبوات محلية الصنع، فيما اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة، وترجل جنود الاحتلال منها، وانتشروا في حي النقار، وفي الجهة الغربية من المدينة.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على الشارع الاستيطاني قرب زواتا شمال غرب نابلس، في عملية هي الثالثة خلال يومين في ذات المنطقة.

واقتحمت عدة آليات عسكرية مدينة نابلس من شارع عصيرة شمالا، وداهم جنود الاحتلال إحدى العمارات في شارع السكة غربي المدينة، فيما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مخيم العين بالمدينة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم العين في نابلس بالأكواع المتفجرة محلية الصنع، كما أطلقوا وابلا من الرصاص واندلعت اشتباكات مسلحة مع صوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير “كريم شاهين” في مخيم العين، وفتشته وخربت في محتوياته، مخلفة دمارا كبيرا في المنزل، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد الأنيس شقيق الشهيد خليل الأنيس.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله وبلدة بيتونيا غربا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة أصيب على إثرها عدة مواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا بعدة آليات عسكرية وتجولت في عدة شوارع، وسط مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، وتركزت في شارع الركب ودوار المنارة، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب على إثرها شابان بالرصاص الحي.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة مجموعة من المستعمرين المسلحين، قرية المجاز في مسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على المواطنين بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من أجهزة المواطنين الخلوية.

وفي سياق متصل، ألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، واندلعت مواجهات في المنطقة وصفت بالعنيفة.

كما دنس مستوطنون مسجد القرية، وكسروا أبواب ونوافذ المسجد وأتلفوا محتوياته بالكامل ومزقوا المصاحف، والصراخ عبر مكبرات الصوت الخاصة به، وتهديد المواطنين وشتمهم بألفاظ وعبارات نابية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية، وترجل جنود الاحتلال من الاليات وانتشروا وسط المخيم وفي عدة أحياء.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبود مسوده بعد دهم وتفتيش منزله خلال اقتحامها بلدة الرام شمال القدس.