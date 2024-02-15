السيد الحوثي: قوى الشر تدعم كيان الاحتلال بأفتك وسائل التدمير والقتل

العالم-اليمن

واكد السيد الحوثي خلال كلمته اليوم الخميس ان القنابل المدمرة والصواريخ المقدمة للعدو الصهيوني هي آخر ما وصلت إليه تقنيات أميركا وبريطانيا وبعض الدول الغربية.

واضاف: ان القنابل شديدة الانفجار هي لمواجهة جيوش تمتلك قواعد عسكرية وعتاد عسكري ضخم لكنها تُصب على رؤوس الأطفال والنساء والبنى التحتية في غزة.

واردف قائلا: انه بلغ حجم الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على غزة أكثر من 46 الف غارة على مساحة جغرافية صغيرة.

واشار الى ان واشنطن بدعمها المالي والعسكري للعدو الصهيوني هي المسؤول الأول عن استمرار المجازر بغزة.

واعلن السيد الحوثي ان الضغوط الأميركية أجبرت دولا على التخاذل وإضعاف الموقف الإسلامي وتقديم الدعم السري للعدو الصهيوني.

وصرح ان الأميركي يواجه القوى الحرة التي تساند الشعب الفلسطيني ومن ذلك العدوان على بلدنا ويقدم الدعم السياسي لكيان العدو في مجلس الأمن ويستخدم الفيتو لنقض أي قرار إنساني لصالح سكان غزة.

ولفت السيد الحوثي الى ان كمية المتفجرات التي استهدف بها العدو غزة تعادل 4 قنابل ذرّية من تلك التي ألقتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية.

واضاف: خلال الشهرين الأولين فقط اعترف مسؤولون أميركيون أن العدو الاسرائيلي أسقط 29 ألف قنبلة على غزة وهي أميركية الصنع.

واكد قائد حركة انصارالله ان بعض التقارير تشير إلى تقديم أميركا 3 آلاف قنبلة تصل وزنها إلى 2000 رطل إضافة إلى أنواع أخرى.

وصرح ان العدو الصهيوني استخدم مختلف الأسلحة لجعل قطاع غزة غير صالح للحياة وفق تصريحات صهيونية، مشيرا الى ان الأسيرات الفلسطينيات يتعرّضن لانتهاكات مروّعة تمس بالكرامة الإنسانية في سجون العدو.

يتبع…