العالم – خاص بالعالم

وأعلنت سلطات السجون الفدرالية الروسية ان أليكسي نافالني شعر بتوعك بعد المشي فقد وعيه على اثره ولم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه؛ وذكرت أنها اطلقت تحقيقا إجرائيا في ملابسات الوفاة.

وتوالت ردود الفعل سريعا على وفاة نافالني. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن النظام الروسي هو المسؤول الوحيد عن وفاة المعارض؛ فيما أكدت لاتفيا انه اغتيل بطريقة وحشية من قبل الكرملين بغض النظر عن موقفه كرجل سياسي

بدوره اعتبر البيت الأبيض أن وفاة المعارض الروسي مأساة فظيعة. وقال المسؤول في البيت الابيض جيك سوليفان ان تاريخ الكرملين الطويل والقذر في إيذاء معارضيه يثير أسئلة حقيقية وواضحة حول ما حدث.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التقارير التي أفادت بوفاة المعارض الروسي البارز تبرز ضعف وفساد النظام الذي بناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورأت الخارجية الفرنسية أن نافالني دفع حياته ثمنا لمقاومته نظاما قمعيا. ايضا اعتبرت الإدارة الرئاسية الأوكرانية أن بوتين يخشى أي منافسة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن نافالني راح ضحية كونه رمزا لروسيا حرة وديمقراطية، كذلك قالت الخارجية النروجية إن موسكو تتحمل مسؤولية كبيرة عن موته.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه يشعر بحزن عميق وانزعاج إزاء التقارير المتعلقة بوفاة نافالني. واعتبر انه يجب على روسيا أن تجيب على جميع الأسئلة الجدية حول ملابسات وفاته.

في المقابل اعتبرت موسكو ان اتهامات الغرب لها تكشف عما بداخله. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ ان الغرب توصل بالفعل إلى استنتاجاته الخاصة؛ بالرغم من ان نتائج الطب الشرعي لم تظهر بعد.

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