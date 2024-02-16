10 شهداء برفح اثر غارات عنيفة للاحتلال شمال وجنوب غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "عربي 21"، أوضحت المصادر أن الاحتلال استهدف منازل عائلتي جودة وزعرب في رفح، ما أسفر عن شهداء وجرحى، ودمار واسع نتيجة قصف الطائرات.



وشهدت كافة مناطق قطاع غزة قصفا عنيفا من قبل الاحتلال بالطائرات والمدفعية، ما تسبب في سقوط شهداء ومصابين.



وسجلت غارتان لطائرات الاحتلال على شمال مدينة رفح، وغارات على المنطقة الجنوبية لخانيونس، فضلا عن استهداف منطقة خربة العدس شرق رفح جنوب قطاع غزة.



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وأفادت مصادر طبية بسقوط شهيد و3 إصابات، جراء قصف استهدف منزلا في بلدة النصرة شمالي مدينة رفح.

وقصفت مقاتلات للاحتلال منزلا في مخيم الشابورة في رفح، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعدد من الإصابات، كما استهدف الاحتلال منزلا يقطنه العشرات من الفلسطينيين، قرب المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع.



وفي شمال القطاع، نفذت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا على شرق مدينة بيت حانون.



كما قالت مصادر فلسطينية، إن دوي انفجارات عنيفة سمع شمال قطاع غزة، نتيجة قصف مكثف من قبل الاحتلال.

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