قولت الاحتلال تواصل اقتحاماتها واعتقالاتها بالضفة الغربية

العالمة - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الأسير المحرر حبيب حداد بمدينة قلقيلية، بعد إطلاق النار على مركبته أثناء وجوده في حي الظهر بالمدينة المذكورة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي، عقب تسلل قوات إسرائيلية خاصة بمركبة مدنية إلى المدينة، وانتشرت في حي الظهر وعدد من الشوارع المحيطة.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط مقبرة الشهداء بالمدينة، وسط سماع دوي إطلاق نار.

واحتجزت قوات الاحتلال المركبة التي كان يستقلها الشاب حداد برفقة الشاب كريم شهوان بعد إطلاق النار عليها في محيط المقبرة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح وأفرجت عن الشاب شهوان الذي أصيب بجروح باليد.

ومنعت قوات الاحتلال طاقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر من الوصول للمنطقة، واحتجزت مركبة الإسعاف، وانسحبت بعد اعتقال الشاب حداد ومصادرة مركبته، دون التمكن من معرفة وضعه الصحي.

طولكرم

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عنبتا شرق طولكرم بعدة آليات عسكرية، وانتشرت في عد أحياء، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، وفتشوها وعبثوا في محتوياتها، واعتقلوا الشاب أيوب عدس.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين واخضعتهم لتحقيق ميداني قبل إطلاقهم، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنبتا.

طوباس

وفي طوباس، اقتحمت قوات خاصة للاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس، وحاصرت منزل المواطن محمود نافز أبو عرة واعتقلته عقب تخريب وتحطيم محتويات منزله.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للبلدة لتأمين انسحاب قواته الخاصة، فيما استهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بـأكواع متفجرة خلال انسحابها من بلدة عقابا.

جنين

وفي جنين، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية بلدة سيلة الظهر من مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهم جنود الاحتلال أكثر من 15 منازلا، وحطموا محتويات عدد منها.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان واخضعتهم لتحقيق ميداني في أحد المقاهي في البلدة، واعتقلت عددا منهم واخلت سبيل آخرين.

رام الله

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم على مدخل المخيم.

بيت لحم

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، وداهمت أحد المنازل بجوار المستشفى الفرنسي، وفتشته وخرّبت في محتوياته.

الخليل

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل بعدد من الآليات العسكرية، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها.