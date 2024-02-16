طهران وبيشكك تؤكدان رفضهما للتدخل الغربي في المنطقة

العالم-ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة في بيشكك، بين "احمديان" و"ايمانكولوف". وحسبما نقلت وكالة ارنا, عبّر الجانبان عن قلقهما بشأن اجراءات بعض الدول الغربية لتمويل عدد من الجماعات الارهابية في افغانستان، ومحاولاتها لتوسيع نشاطات هذه المجموعات في دول اسيا الوسطى والمنطقة.

على صعيد اخر، نوه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ونظيره القرغيزي خلال اللقاء بينهما اليوم، على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والامنية والعسكرية، خاصة مكافحة الارهاب وداعش.

كما وجّه احمديان، دعوة الى امين المجلس الاعلى للامن القومي القرغيزي، لزيارة ايران، وقد عبر الاخير عن ترحيبه لهذه الدعوة.

علما ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان" توجه الى بيشكك، بدعوة من نظيره القرغيزي "مارات ايمانكولوف"، وذلك للمشاركة في الدورة السادسة لاجتماع الامناء ومستشاري الامن القومي بدول المنطقة حول افغانستان.