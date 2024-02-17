أروع دكتاتور ذو أصول عربية في طريقه لولاية رئاسية ثانية بهذا البلد!

العالم- الامريكيتان

ووفقًا لاستطلاع أجرته جامعة أميركا الوسطى في يناير الماضي، يُظهر أن حوالي 8 من كل 10 ناخبين يؤيدون أبو كيلة ‏(مواليد 24 يوليو 1981)، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت إدارته السابقة والتي اعتبرها البعض تضعف نظام الضوابط والتوازنات في البلاد.

وتظل الأحزاب التقليدية في السلفادور، سواءً من اليسار أو اليمين، في حالة من الفوضى، بعدما فقد التحالف الجمهوري القومي المحافظ وحزب "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" اليساري مصداقيتهما بسبب الفساد وعدم فعاليتهما بعد عقود من التناوب في السلطة.

وعلى الرغم من التهم الموجهة لإدارة أبو كيلة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إلا أن مستويات العنف قد انخفضت في البلاد، وهو ما جعل بعض الناخبين، مثل مارليني مينا، تتجاوز المخاوف من تراجع الديمقراطية وتركيز السلطة في يديه.

وتعبر مينا، البالغة من العمر 55 عامًا والتي كانت في السابق بائعة متجولة في مدينة سان سلفادور، عن استعدادها لتجاهل المخاوف الديمقراطية بسبب تحسن الأمان في المدينة التي كانت سابقًا تسيطر عليها العصابات، مما جعلها تشعر بالأمان أكثر خلال تجوالها.