بعد مزاعم الإحتلال رصدها في الأنفاق.. ما نعرفه عن عائلة السنوار

العام-فلسطين

ولاحقاً، إدعت "القناة الـ13" الإسرائيلية بان السنوار "كان مع زوجته وأطفاله" داخل أحد الأنفاق في خان يونس، قبل أن يغادرها بعدما علم بأن مكانه قد انكشف.

ولا توجد معلومات موثوقة حول عائلة السنوار، وذلك لرغبة قائد "حماس" بإبعاد حياته الشخصية عن وسائل الإعلام، وإبقائها سراً. وفي هذه السطور نعرض المعلومات الشخصية القليلة عن عائلة يحيى السنوار التي خرجت إلى الملأ.

من هي زوجة السنوار المطلوب الأول لدى "إسرائيل"؟

اسمها سمر محمد أبو زمر، من مواليد سبعينات القرن الماضي، وتصغر يحيى السنوار بـ18 عاماً. وهي حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة.

تنحدر زوجة السنوار من قبيلة صالحة المشهورة بين قبائل فلسطين، وترجع أصولها إلى عائلة أبو زمر الفلسطينية الغزاوية وهي عائلة معروفة بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وارتبطت سمر أبو رمز بيحيى السنوار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وعقد قرانهما في مسجد النّور والإيمان، وذلك بعد أن أطلق سراحه من السجون الإسرائيلية في العام نفسه في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الشهيرة.

ولم يختر يحيى السنوار زوجته سمر، إذ قال في لقاء تلفزيوني سابق: "أثناء وجودي في الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، تمكنت شقيقاتي الأربع من إيجاد عروس لي".

من عقد قران يحيى السنوار (متداولة)

أما عن طباعها وشخصيتها، فقالت وسائل الإعلام إن زوجة السنوار تتسم بالصبر والأمل والإيمان المطلق بزوجها، ولطالما انتظرته أيام عديدة وليالي طويلة إلى أن عاد إليها من الاعتقالات المتكررة التي تعرض لها.

ابن السنوار الوحيد

بالرغم من أن "إسرائيل" زعمت أن السنوار كان في النفق مع أطفاله، فإن وسائل الإعلام ذكرت أن للسنوار ولداً واحداً فقط من زوجته سمر، ولكن المعلومات عنه غير متاحة بسبب خوف السنوار عليه نتيجة مكانته الحساسة داخل غزة.

يحيى السنوار يحمل مولوداً يرجح أنه ابنه بحسب وسائل الإعلام