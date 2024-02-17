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الادميرال ايراني: الأسطول البحري 86 رسخ مكانة إيران كقوة بحرية عالمية

الادميرال ايراني: الأسطول البحري 86 رسخ مكانة إيران كقوة بحرية عالمية
السبت ١٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوات البحرية للجيش الايراني الأدميرال "شهرام ايراني" إن الاقتصاد البحري هو أحد أولويات الدول مضیفا أن الأسطول البحري 86 رسخ مكانة إيران كإحدى القوى البحرية في غرب آسيا والعالم الإسلامي.

العالم - ايران

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