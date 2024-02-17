استشهاد 4 صحافيين خلال قصف صهيوني على قطاع غزة

العالم-فلسطین

وقال المكتب الإعلامي استشهد أربعة صحفيين آخرين، وهم مدير إذاعة القرآن الكريم "زيد أبو زيد"، ومراسل وكالة أنباء كنعان المحلية "ياسر ممدوح"، و"محمد رسلان شنيوره"، و"محمود مشتيحي" مراسلا وكالة أنباء الساحل.

يذكر أن باستشهاد هؤلاء الصحفيين الأربعة يصل عدد شهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 130 شهيداً منذ بدء العدوان الصهيوني على هذه المنطقة.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و775 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و552 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.