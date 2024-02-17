مراسلة العالم.. ماذا يحدث لعمال غزة في الضفة الغربية؟

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة برطعة شمال غرب مدينة جنين المحتلة وهي بلدة تقع خلف جدار الفصل العنصري؛ فقامت قوات الاحتلال باقتحام البلدة ومداهمة بناية سكنية فيها واعتقلت 20 مواطناً فلسطينياً من غزة.

وأوضحت مراسلة العالم ان هؤلاء المواطنين كانوا يمكثون في هذه البنياية بعد أن فشلوا في العودة الی قطاع غزة، وبما أن الاحتلال الاسرائيلي يصر علی ترحيل كل العمال الغزيين من الاراضي المحتلة عام 1948، فقام باعتقال هؤلاء العمال.

وأكدت مراسلة العالم ان هذه الاعتقالات مستمرة منذ 7 اكتوبر، وهناك اعتقالات شبه يومية لهؤلاء العمال في قری وبلدات الضفة الغربية في ظروف قاسية.

وطالما طالبت هيئات الاسری والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني في بياناتهم بضرورة التدخل العاجل لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين خصوصاً بسبب شح المعلومات والمعطيات المنتشرة عنهم بسبب تكتم الاحتلال علی مصيرهم.