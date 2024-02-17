وفد إسرائيلي يغادر إلى قطر لمناقشة هذا الامر..

العالم- فلسطين المحتلة

وفي سياق اخر، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح، قد يشكل ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28 ألفا و858 شهيدا" فلسطينيا منذ بدء الحرب على القطاع وتُحاكم على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و858 شهيدا و68 ألفا و677 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافت: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.